Бойкова и Козловский: главное, чтоб Кодекс этики не стал орудием в сокрытии важных вещей

Чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали новый Кодекс этики, принятый Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Кодекс в том числе регламентирует общение фигуристов со СМИ и ведение соцсетей. За нарушение предусмотрены наказания вплоть до дисквалификации.

«Как нам кодекс этики? На самом деле мне кажется, что это способствует уменьшению хейта в сетях, потому что сейчас идёт просто нереальная нагрузка на всех фигуристов, даже не только на девочек. Это уже невозможно пропускать мимо ушей и мимо глаз, потому что буквально на первых полосах мелькает такое, что просто не хочешь потом заходить в Яндекс или куда-то ещё», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



«Я не читал его в деталях. Могу только сказать, что сама задумка имеет место быть. Спортсмены должны уважать друг друга, должны демонстрировать достойное поведение. Единственное, исходя из тех пунктов, которые я видел, мне кажется, что главное, чтоб он не стал просто каким-то орудием в сокрытии каких-то важных вещей. Но я уверен, что всё будет достойно, на правильном качественном уровне, как было до этого», — сказал Козловский.