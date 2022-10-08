Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что мотивирует её оставаться в профессиональном спорте.

«Мне нравится моя команда, и я вижу, что они тоже заинтересованы меня тренировать и тоже не хотят, чтобы я заканчивала, поэтому такая гармоничная атмосфера, да и здоровье позволяет. Почему бы не продолжать кататься?» — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).