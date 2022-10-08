Наталья Забияко раскрыла причины, по которым не стала выступать за Канаду

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Наталья Забияко подробно рассказала, по какой причине не состоялся её спортивный переезд в Канаду.

«В мае я полетела в Канаду. Об этом не заявляла, потому что сначала хотела съездить, попробовать, почувствовать – понравится ли мне. А потом уже делать какие-то громкие заявления. Но у нас люди не любят следить за своей жизнью, они лезут в чужую. Поэтому всё это быстро просочилось, СМИ начали писать, что я уехала. Я это никак не комментировала.

Есть несколько причин, почему я оттуда уехала. Первая – покатавшись в паре с Саней (Энбертом), сложно потом найти партнёра, который бы соответствовал его уровню, с которым мне было бы настолько же комфортно, настолько же классно. И, потренировавшись у Влада Жовнирского и Нины Мозер, тоже сложно найти такого тренера, с которым вы бы понимали друг друга с полуслова.

Вторая причина – сложно найти ту команду, которая бы горела какой-то целью так же сильно, как и ты. Чтобы было огромное желание, несмотря на усталость и неудачи. Чтобы топили вперёд, каждое утро шли бодрыми и заряженными на тренировку, чтобы каждый полностью выкладывался. Такого, к сожалению, не было.

Есть и ещё одна причина, о которой в интернете пишут, мол, Канада отозвала свой запрос. Но дело не в этом. Канада отправляла запрос в нашу федерацию, чтобы меня отпустили, но наша федерация сказала, что она такие дела будет рассматривать только в декабре. И не факт, что они запрос одобрят.

Это было для меня неожиданностью, потому что я не действующий спортсмен уже три года, а всё равно, получается, принадлежу им. Это было очень странно. Достаточно было сделать запрос в ISU, но канадская федерация решила поступить более правильно, спросить у наших разрешения.

В связи со всеми этими нюансами я подумала, что это не то, чего я хочу. Если возобновлять карьеру, то это должно быть всё серьезно, на высоком уровне. Одного моего желания недостаточно, должно сойтись очень много факторов. Поэтому я собрала вещи и уехала. И не жалею об этом. До этого я чувствовала, что что-то не доделала. Но, попробовав, я поняла, что пора двигаться дальше, потому что, помимо спорта, ещё дофига всего интересного. Но это был классный опыт, классная пара месяцев», — сказала Забияко на своём YouTube-канале.