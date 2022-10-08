«Классно, молодец». Михаил Коляда высказался о четверном акселе Ильи Малинина
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал достижение 17-летнего американского фигуриста Ильи Малинина. Он стал первым в истории спортсменом, который сумел чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Малинин сделал это в сентябре в ходе произвольной программы на турнире серии «челленджер» под названием US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).
«Четверной аксель Малинина я видел. Классно, молодец. Не хочу ли я попытаться? Давайте оставим этот вопрос без ответа», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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