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Мишина и Галлямов выиграли Мемориал Панина-Коломенкина в парном катании

Мишина и Галлямов выиграли Мемориал Панина-Коломенкина в парном катании
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Чемпионы мира – 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходил в Санкт-Петербурге. Второе место заняла ещё одна пара Тамары Москвиной — Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Бронзовыми призёрами стали москвичи Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, накануне выигравшие короткую программу, снялись с произвольной. Для фигуристов это было первое в сезоне выступление перед публикой. В контрольных прокатах в Санкт-Петербурге и Москве Бойкова и Козловский участия не принимали из-за травмы партнёра.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Спортивные пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 245,79.
2. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 203,34.
3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва, «Медведково») – 194,96.
4. Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва, «Мечта») – 183,71.

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