Мишина и Галлямов: оцениваем наш прокат не по баллам, а по тому, что сделали

Чемпионы мира – 2021 в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали выступление на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходил в Санкт-Петербурге.

Мишина и Галлямов выиграли турнир, получив оценки, превышающие мировые рекорды.



Мишина: Мы придерживаемся такого мнения, что тренироваться нужно как на тренировках, так и на соревнованиях, поэтому для нас это были очередные соревнования, на которых мы могли проверить свои программы. Получилось практически всё.



Галлямов: Соревнования — это закономерность тренировок, на которых ты нарабатываешь эти элементы, ты уже показываешь их непосредственно перед судьями и перед зрителями. Были какие-то недочёты, но с одной из главных задач мы справились. С нашим тренерским штабом обсудим нашу дальнейшую работу и будем готовиться уже непосредственно к Гран-при России.



Мишина: Как нам наш прокат? Для начала сезона вполне себе ничего.



Галлямов: Начало, от которого можно дальше отталкиваться, положено. Конечно, мы рады нашим оценкам. Цифры довольно красивые, но будем стараться, чтобы они были ещё краше.

Мишина: Самое важное — мы оцениваем наш прокат не по баллам, а всё-таки по тому, что мы сделали. Оценки могут быть разными, мы оцениваем свой прогресс. Мы пересматриваем соревнования и оцениваем тот прогресс, который мы сделали от предыдущего соревнования к следующему.