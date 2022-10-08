Мишина и Галлямов: оцениваем наш прокат не по баллам, а по тому, что сделали

Чемпионы мира – 2021 в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали выступление на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходил в Санкт-Петербурге.
Мишина и Галлямов выиграли турнир, получив оценки, превышающие мировые рекорды.
Мишина: Мы придерживаемся такого мнения, что тренироваться нужно как на тренировках, так и на соревнованиях, поэтому для нас это были очередные соревнования, на которых мы могли проверить свои программы. Получилось практически всё.
Галлямов: Соревнования — это закономерность тренировок, на которых ты нарабатываешь эти элементы, ты уже показываешь их непосредственно перед судьями и перед зрителями. Были какие-то недочёты, но с одной из главных задач мы справились. С нашим тренерским штабом обсудим нашу дальнейшую работу и будем готовиться уже непосредственно к Гран-при России.
Мишина: Как нам наш прокат? Для начала сезона вполне себе ничего.
Галлямов: Начало, от которого можно дальше отталкиваться, положено. Конечно, мы рады нашим оценкам. Цифры довольно красивые, но будем стараться, чтобы они были ещё краше.
Мишина: Самое важное — мы оцениваем наш прокат не по баллам, а всё-таки по тому, что мы сделали. Оценки могут быть разными, мы оцениваем свой прогресс. Мы пересматриваем соревнования и оцениваем тот прогресс, который мы сделали от предыдущего соревнования к следующему.
- 8 октября 2022
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