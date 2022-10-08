Алексей Ягудин объяснил, почему ушёл от Мишина к Тарасовой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин объяснил, почему во время своей спортивной карьеры ушёл из группы Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой.

«В моей жизни было две значимых команды. Одна под руководством тренера, который не только меня, но и многих других чемпионов тренировал (речь о заслуженном тренере СССР Алексее Мишине. – Прим. «Чемпионата»). Затем моя команда поменялась, и я стал работать под руководством Татьяны Анатольевны Тарасовой. В двух словах расскажу, в чём между этими командами была разница.

По сути, оба тренера были гуру и отлично тренировали, но почему же я решил сменить первую на вторую? Я всегда был очень активным и любил задавать вопросы. Я привык всё переспрашивать, мне хотелось понимать причинно-следственные связи во всех действиях тренера. Но у него было любимое шуточное выражение: «Я начальник, ты — дурак». На все мои вопросы он говорил мне: «Лёш, вот ты померяй свой мозг» и предлагал измерить высоту лба. Лоб у меня низкий. Я показывал этот размер пальцами, а он брал это расстояние — и эдак раз шесть проходил им по своей голове. Дело в том, что он был лысым. Он говорил: «Ну вот смотри, я в шесть раз умнее тебя, так что просто делай, что я говорю».

Ну, раз мы посмеялись, два, но ответов всё так же не было. В итоге я просто понял, что не могу так работать. В команде номер два, к которой я присоединился, было совсем иначе. В ней была и есть великая сила педагога – признавать свои ошибки и работать над ними. Я ни разу не слышал от неё фраз типа «я так сказала, поэтому так и делаем». Мы всегда обсуждали программу, все процессы преодолевали сообща. Тарасова при всех своих знаниях в ответ на какой-то вопрос могла сказать: «Лёш, я не знаю, но у меня есть человек, к которому мы можем обратиться и спросить». Она могла признаться в своих слабостях и никогда не боялась спросить совета у другого человека. В команде № 1 это напрочь отсутствовало. Там при очень талантливом тренере не было понимания нужд своего спортсмена», — приводит слова Ягудина «Спорт Бизнес Online».