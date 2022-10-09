Щербакова, Усачёва, Мельникова и Нагорный посетили матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Российские фигуристки Анна Щербакова и Дарья Усачёва, а также гимнасты Ангелина Мельникова и Никита Нагорный посетили матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором московский «Спартак» принимал самарские «Крылья Советов».
Фото: из личного архива Щербаковой
Фото: из личного архива Щербаковой
Фото: из личного архива Щербаковой
Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась яркой победой хозяев со счётом 5:2. В составе хозяев дублем отметились Квинси Промес и Александр Соболев; Руслан Литвинов забил однажды. Гости ответили голами Амара Рахмановича и Романа Ежова.
«Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).
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