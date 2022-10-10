Виктория Синицина выложила нежное фото со своим мужем Никитой Кацалаповым

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина опубликовала нежную фотографию в своих социальных сетях. В минувшие выходные Синицина вышла замуж за своего партнёра, двукратного олимпийского чемпиона в командных соревнованиях Никиту Кацалапова.

Фото: из личного архива виктории синициной

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру. 22 сентября они объявили о решении пропустить половину сезона.

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