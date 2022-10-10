Лутфуллин: интересно перенимать что-то у Коляды в плане скольжения и мелочей в прыжках
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, чему учится у бронзового призёра чемпионата мира – 2018 Михаила Коляды. Они вместе тренируются у Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.
«В плане техники – мы, в целом, прыгаем практически одно и то же. Интересно перенимать что-то у Миши Коляды в плане скольжения, вращений и мелочей в прыжках – выездов, например. А тянуться за кем-то… Надо работать так, чтобы потом за мной тянулись», — сказал Лутфуллин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Эксклюзивное интервью с Глебом Лутфуллиным для «Чемпионата» выйдет 11 октября в 11:00.
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