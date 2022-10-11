Боброва и Букин выступят в ледовой сказке Авербуха «Морозко»

Пятикратный призёр чемпионатов Европы, двукратный чемпион России Иван Букин и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва выступят в ледовой сказке Ильи Авербуха «Морозко», представление пройдёт 29 и 30 декабря в Туле.
Также в постановке участвуют Албена Денкова и Максим Ставиский, Иван Ригини, Евгений Кузнецов, Владимир Беседин, Алексей Полищук и другие известные фигуристы.
«Классический фольклорный сюжет любимой с самого юного возраста сказки будет усилен современными спецэффектами и масштабными декорациями. Они позволят «воссоздать» все сказочные атрибуты: тридевятое царство, заколдованный лес, избу бабы Яги, полёт жар-птицы и даже зажечь огонь на льду», — говорится в анонсе мероприятия.
Боброва выступала в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым и завершила карьеру в 2019 году. Букин выступает с Александрой Степановой, пара приостановила карьеру из-за травмы партнёрши.
- 11 октября 2022
-
20:21
-
18:59
-
13:36
-
12:28
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:32
-
08:15
-
08:04
- 10 октября 2022
-
23:36
-
23:15
-
22:36
-
22:30
-
22:15
-
21:30
-
15:41
-
14:49
-
13:11
-
12:20
-
11:52
-
09:40
-
09:35
-
08:33
-
08:11
-
07:51
- 9 октября 2022
-
20:52
-
18:03
-
13:39
-
00:26
-
00:08
- 8 октября 2022
-
23:39
-
21:08
-
20:35
-
20:02