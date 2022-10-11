Боброва и Букин выступят в ледовой сказке Авербуха «Морозко»

Пятикратный призёр чемпионатов Европы, двукратный чемпион России Иван Букин и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва выступят в ледовой сказке Ильи Авербуха «Морозко», представление пройдёт 29 и 30 декабря в Туле.

Также в постановке участвуют Албена Денкова и Максим Ставиский, Иван Ригини, Евгений Кузнецов, Владимир Беседин, Алексей Полищук и другие известные фигуристы.

«Классический фольклорный сюжет любимой с самого юного возраста сказки будет усилен современными спецэффектами и масштабными декорациями. Они позволят «воссоздать» все сказочные атрибуты: тридевятое царство, заколдованный лес, избу бабы Яги, полёт жар-птицы и даже зажечь огонь на льду», — говорится в анонсе мероприятия.

Боброва выступала в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым и завершила карьеру в 2019 году. Букин выступает с Александрой Степановой, пара приостановила карьеру из-за травмы партнёрши.