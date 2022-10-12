Тренер Оксаны Баюл: что из себя представляет Тутберидзе? Она не тренер высочайшего класса

Валентин Николаев, тренер олимпийской чемпионки 1994 года в женском одиночном катании украинки Оксаны Баюл, высказался о работе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, чьи ученицы до отстранения России регулярно занимали призовые места на международных соревнованиях.
«Вот что из себя представляет Тутберидзе? Тутберидзе — жёсткий генеральный менеджер, она не является тренером высочайшего класса. При ней работает Серёжа Дудаков, очень грамотный технический тренер. Этери выстроила у себя дисциплину жёсткую, ни влево, ни вправо, вот и всё.
Мне не нравится система, которой она пользуется. Такая же система была у Станислава Жука, всемирно известного тренера, у которого процент брака, то есть травмированных спортсменов, был необычайно высоким. Перед Тутберидзе, как и когда-то перед Жуком, — такое впечатление, что перед ними железобетонная амбразура определённого размера, на которой написано «Золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира». И вот через эту амбразуру просовывается тело. Что падает на эту сторону, их не волнует!» — приводит слова Николаева издание «Думская».
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