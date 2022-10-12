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Тренер Оксаны Баюл: что из себя представляет Тутберидзе? Она не тренер высочайшего класса

Тренер Оксаны Баюл: что из себя представляет Тутберидзе? Она не тренер высочайшего класса
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Валентин Николаев, тренер олимпийской чемпионки 1994 года в женском одиночном катании украинки Оксаны Баюл, высказался о работе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, чьи ученицы до отстранения России регулярно занимали призовые места на международных соревнованиях.

«Вот что из себя представляет Тутберидзе? Тутберидзе — жёсткий генеральный менеджер, она не является тренером высочайшего класса. При ней работает Серёжа Дудаков, очень грамотный технический тренер. Этери выстроила у себя дисциплину жёсткую, ни влево, ни вправо, вот и всё.

Мне не нравится система, которой она пользуется. Такая же система была у Станислава Жука, всемирно известного тренера, у которого процент брака, то есть травмированных спортсменов, был необычайно высоким. Перед Тутберидзе, как и когда-то перед Жуком, — такое впечатление, что перед ними железобетонная амбразура определённого размера, на которой написано «Золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира». И вот через эту амбразуру просовывается тело. Что падает на эту сторону, их не волнует!» — приводит слова Николаева издание «Думская».

«Первый раз, когда поехал, была чуть ли не смерть». Драматичная история ученика Тутберидзе «Первый раз, когда поехал, была чуть ли не смерть». Драматичная история ученика Тутберидзе

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