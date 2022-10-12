Кацалапов рассказал, под какой фамилией будет выступать его супруга Синицина

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал, под какой фамилией будет выступать его супруга Виктория Синицина.
После завоевания золота Олимпийских игр — 2022 в команде и личного серебра 2 октября Синицина и Кацалапов поженились.
«Как под какой?! Под той же самой! По-моему, наши зрители так привыкли к словосочетанию «Синицина — Кацалапов», что я даже не предлагал Вике взять мою фамилию. И потом, любовь ведь проявляется не в этом. Не правда ли?» — приводит слова Кацалапова «7 дней».
Синицина и Кацалапов встали в пару в 2014 году после того, как в Сочи-2014 Никита завоевал командное золото и личную бронзу в дуэте с Еленой Ильиных. Вместе Синицина и Кацалапов также – чемпионы мира – 2021 и двукратные чемпионы Европы.
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