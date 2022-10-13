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«Как бомж». Наталья Забияко выложила свежее фото, Дарья Касаткина отреагировала

«Как бомж». Наталья Забияко выложила свежее фото, Дарья Касаткина отреагировала
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка снялась на лестнице. На фото она пьёт кофе.

«Кофе-брейк на лестнице. Словно бомж расслабляется», — подписала она снимок.

На пост отреагировала российская теннисистка Дарья Касаткина.

«Слишком круто для бомжа», — написала она в комментариях.

«А для хипстера?» — спросила Забияко.

Фото: из личного архива натальи забияко

Также Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).

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