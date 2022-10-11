«Предала лучшая подруга». Российскую фигуристку снова уличили в хайпе и подстрекательстве

Фигуристка Елизавета Нугуманова снова в эпицентре скандала. Её подруга (похоже, уже бывшая) — другая одиночница Мария Талалайкина — призналась, что ранее Лиза уговорила поддержать её в конфликте с тренером Евгением Рукавицыным, хотя на самом деле история про его издевательства была хайпом для вау-эффекта.

Заявление получилось громким, но отнюдь не прояснило ситуацию, зато бросило тень на саму Талалайкину. Нугуманова в очередной раз разочаровалась в людях и публично обратилась к предательнице, напомнив о сохранённых с ней переписках…

На чьей бы стороне ни была правда, Маша поступила крайне некрасиво и показала, что её словам доверять нельзя.

«Я знаю точно, о чём говорю»

В конце мая Нугуманова сделала сенсационное признание о травле и угрозах со стороны тренеров в группе Евгения Рукавицына. По словам спортсменки, её критиковали за вес, а самое главное — не давали тренироваться и даже грозились убрать из фигурного катания. Однако мало кто поверил Елизавете: большинство других специалистов посчитали её исповедь преувеличением и попыткой оправдаться за неудачный сезон. При этом сам Рукавицын молчал. За него говорила хорошая репутация, которая привлекла на его защиту даже болельщиков.

И всё-таки сторонники у Лизы тоже были: фигуристы Андрей Мозалёв, Елена Радионова и Мария Талалайкина её поддержали. Последняя как раз каталась с ней у Рукавицына вплоть до олимпийского сезона, но затем решила выступать за сборную Италии, куда и переехала, чтобы тренироваться под руководством Ангелины Туренко. Лиза, кстати, тогда желала Маше успехов, надеялась, что у неё всё получится, несмотря на препятствия со стороны Федерации фигурного катания России (ФФККР).

Мария Талалайкина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Маша Талалайкина — моя лучшая подруга. Моя единственная подруга в спорте, которая осталась у меня за столь долгое время. Мы всегда друг друга поддерживаем, я надеюсь, у нее всё получится. Раз она приняла такое решение, то пусть всё сложится. К сожалению, не всё так просто, и с переходом есть проблемы. Но я надеюсь, всё как можно скорее решится», — говорила Нугуманова в интервью «Спорт-экспрессу» в ноябре 2021-го.

Логично, что и Маша, когда пришло время, поддержала Лизу и опубликовала в соцсетях многозначительный пост о недопустимости буллинга спортсменов. Она не могла точно подтвердить факт издевательств над Лизой, так как не тренировалась с ней последний год, но отметила, что знает, о чём говорит. Подробности опустила.

Фото: из личного архива Марии Талалайкиной

«Я долго думала, но всё-таки выскажу своё мнение. Тренер – это самый важный человек в жизни спортсмена, иногда даже важнее родителей. И сейчас мне повезло работать с настоящими профессионалами.

Унижению и буллингу со стороны тренера не должно быть места. Я знаю точно, о чём говорю», — написала Талалайкина в соцсетях.

Предложение, от которого не могла отказаться?

Всё лето, пока конфликт Нугумановой с Рукавицыным обретал новые обороты, Машу не смущало, что она заступилась за подругу, которой большая часть окружения не верила. Сентябрь тоже пролетел без эксцессов. Лиза осталась заниматься в той же школе, но перешла к Елене Соколовой, которая специализируется на танцах. Обида на бывший тренерский штаб в ней не остыла, но в публичном пространстве конфликт сошёл в целом на нет.

А вот у Маши произошли более глобальные перемены: она неожиданно захотела вновь выступать за Россию и попросилась обратно в группу Рукавицына. Тренер согласился. И хотя лично работать с Талалайкиной будет не он, а Галина Кашина, поворот вышел забавный и грустный. Всего несколько месяцев назад фигуристка радовалась, что в Италии ей «повезло работать с настоящими профессионалами», а теперь, получается, вернулась туда, где уровень профессионализма для неё недостаточно высокий.

Естественно, такую оплошность нужно чем-то перекрыть. Да и разве можно продолжать поддерживать Нугуманову, катаясь в группе, где её якобы унижали? Дружеская солидарность оказалась возможна лишь за границей. Вдали от скандала Маша не слишком заботилась о последствиях своих слов. Но в России сразу раскаялась, поспешила заверить, что рассуждения о буллинге к Евгению Рукавицыну отношения не имеют и вообще вмешиваться в это дело она не хотела.

Мария Талалайкина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Евгений Владимирович в группе главный тренер, но со мной занимался только Роман Александрович Усатов. Меня никто никогда не унижал и не оскорблял. От своих слов, что в спорте, как и в любой другой сфере жизни, унижению и оскорблению места быть не должно, я не отказываюсь. Но к Евгению Владимировичу моя фраза никакого отношения не имеет.

Я с прошлого года уже находилась в Италии, прилетела в Россию только на новогодние праздники и тут же улетела обратно. Поэтому того, что конкретно происходило с Елизаветой в её группе, я не видела и видеть не могла. В мае нынешнего года она сообщила мне, что вскоре выйдет её интервью, касающееся Евгения Владимировича. И попросила меня её поддержать.

Она прислала мне текст ещё до публикации, я, прочитав это всё, поняла, чего она хочет добиться — вау-эффекта, хайпануть. Сначала я решила, что вмешиваться не буду, но Лиза такой человек — если ей что-то нужно, она долго и упорно это требует. И получается, что согласиться легче, чем отказаться», — заявила Талалайкина в интервью «РИА Новости».

Пусть так. Но как-то некрасиво сваливать сейчас всё на Лизу. Маша ведь не ребёнок, а взрослый человек, но почему-то побоялась отказать подруге и в итоге бросила тень на бывшего тренера. Неужели она не понимала, что её пост о буллинге со словами «я знаю точно, о чём говорю» служит косвенным подтверждением неподобающему поведению Рукавицына и его команды? Как минимум — её это не заботило. В противном случае сразу бы написала, что с ней подобного в группе Евгения Владимировича никогда не происходило.

Но она этого не сделала. Только вернувшись в Россию, вдруг поняла, что поступила неправильно.

«Эти переписки с твоей поддержкой я не удаляла»

Очевидно, что Мария Талалайкина заботится о своём спортивном будущем, которое в Италии стало невозможным. Из-за политической ситуации фигуристке отказали в виде на жительство, а без него представлять страну на международных соревнованиях она не может. Отсюда и желание кататься снова за Россию, и публичный уход из группы поддержки Нугумановой. Тем более с вступлением в силу этического кодекса ФФККР ей вряд ли хочется нарушать пункт «о соблюдении нейтралитета, воздержании от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении профессиональной деятельности всех участников процесса». Лучше перестраховаться, а затем отписаться от лучшей подруги в соцсетях. Наверное, уже бывшей…

Впрочем, Лиза не вычеркнула Машу из подруг. Она верит, что та выступила против неё, потому что хотела спокойно продолжать заниматься фигурным катанием. Но и молчать после предательства Лиза тоже не стала. В соцсетях она написала большое письмо, где выразила всю обиду и боль, а также напомнила Маше, что хранит их общую переписку. Несколько странно обращаться через соцсети к человеку, который тебя удалил из друзей, но Лиза явно не хотела позволять подруге выйти сухой после перебежки на сторону Рукавицына.

Елизавета Нугуманова Фото: Из личного архива Елизаветы Нугумановой

«Дорогая Маша, ты была моей подругой, мы доверяли друг другу во всём, делились своими секретами и поддерживали друг друга в самых сложных ситуациях. Но теперь у меня нет возможности обратиться к тебе по-другому, кроме как через соцсеть. Ты понимаешь почему…

Сразу хочу сказать тебе, Маша, заранее, что я тебя прощаю, потому что я понимаю, что твои слова, которые ты сказала, вызваны твоим огромным желанием оставаться в фигурном катании, которое ты любишь так же, как и я. Несмотря на то что я тебя прощаю, мне обидно, что ты так поступила, что так меня предала моя лучшая подруга.

Я знаю, Маша, что тебе было очень нелегко и ты перенесла множество испытаний. Но я храню всю нашу переписку о том, что с тобой было, и о том, что тебе твоя ситуация напоминала мою. Эти переписки с твоей поддержкой я не удаляла.

Последнее, что я хочу сказать тебе, — мы с тобой не ссорились. Ты меня удалила из своих друзей, отписалась и отписала меня от себя — вероятно, потому, что тебе стыдно. Но я не закрывала общение с тобой. Если тебе есть что сказать, можешь написать мне лично. И ещё: я тебя поздравляю, что ты снова дома, что ты можешь продолжать заниматься любимым делом. Желаю тебе удачи и успехов…» — написала Нугуманова в своих социальных сетях.

Шоу должно продолжаться. Похоже, с таким девизом конфликт Нугумановой и Рукавицына ещё долго будет вспыхивать и обрастать новыми фактами. Но узнаем ли мы правду? Скорее, окончательно запутаемся в череде признаний, опровержений и глубокомысленных постов в социальных сетях.