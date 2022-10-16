Щербакова поделилась эмоциями от премьеры нового сезона «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова высказалась о старте нового сезона «Ледникового периода».
«Вчера состоялась премьера нового сезона Ледникового периода! Очень рада присоединиться к такому большому проекту. Самое захватывающее, самое яркое и самое интригующее шоу… Не забудьте включить телевизор», – написала Щербакова в своих социальных сетях.
Предыдущие два сезона «Ледниковый период вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела Алина Загитова. Но теперь у проекта трое ведущих. Щербакова берёт интервью у пар команды Ильи Авербуха, Загитова – у пар Александра Жулина. Анна пропускает первую половину сезона, так как восстанавливается после операции на колене. Фигуристка уже вернулась к тренировкам.
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