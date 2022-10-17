Губерниев: ведущей Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. Смотрите мои эфиры и учитесь

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о первом эпизоде шоу «Ледниковый период».

«Шоу «Вызов» на ТНТ в субботу посмотрели очень неплохо! Будем наращивать обороты! Спасибо зрителям и создателям! Ура! А вот «Ледниковый период» посмотрели слабенько, ведущей Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. Алина, смотрите мои эфиры и учитесь… Щербакова в кадре выглядит неплохо! И работает весьма крепко! А Медведева так совсем молодец!» – написал Губерниев в социальных сетях.

Предыдущие два сезона «Ледниковый период» вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела Алина Загитова. Но теперь у проекта трое ведущих. Анна Щербакова берёт интервью у пар команды Ильи Авербуха, Загитова – у пар Александра Жулина.