Авербух: продление санкций — обидно. Надеялся увидеть ребят на ЧМ по фигурному катанию
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Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, российский хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.
«Была надежда на то, что мы увидим наших ребят на чемпионате мира по фигурному катанию. Продление санкций — это несправедливо, грустно и обидно. В принципе, мне кажется, что все уже были морально готовы к тому, что наше отстранение будет продлено», — рассказал Илья Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию можно посмотреть в Okko.
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