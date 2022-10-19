Авербух: продление санкций — обидно. Надеялся увидеть ребят на ЧМ по фигурному катанию

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, российский хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.

«Была надежда на то, что мы увидим наших ребят на чемпионате мира по фигурному катанию. Продление санкций — это несправедливо, грустно и обидно. В принципе, мне кажется, что все уже были морально готовы к тому, что наше отстранение будет продлено», — рассказал Илья Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию можно посмотреть в Okko.