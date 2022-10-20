«Это реально интересно». Победители юниорского Гран-при России — о новых правилах в танцах

Победители Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в танцах на льду Софья Леонтьева и Даниил Горелкин высказались о новых правилах.



«Мы понимаем, что правила каждый год меняются, что-то добавляют, что-то меняют. Больше, наверное, мы удивились смене правил не в юниорах, а в мастерах, потому что в мастерах очень многое поменялось. Допустим, в ритм-танце больше нет обязательного танца, также поменялся partial (частичная дорожка шагов. — Прим. «Чемпионата»), он теперь совершенно по-другому выглядит. Так что мы больше были удивлены изменениям в мастерах, потому что это реально интересно. Когда мы смотрели контрольные прокаты мастеров, реально было очень интересно посмотреть, как и новые, и опытные пары поставили программы», – сказал Даниил Горелкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Его партнёрша Софья Леонтьева отметила важность обязательного танца в соревнованиях юниоров.



«Отмена обязательного танца – хорошо это или плохо? Насколько мне известно, в юниорах обязательный танец и не собирались отменять. Хорошо, что в ритм-танце он есть, так как для молодых ребят это довольно важная составляющая программы. У взрослых теперь ритм-танец стал выглядеть намного свободнее и интереснее», – сказала Софья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.