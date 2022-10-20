Татьяна Мишина рассказала о травме и сроках восстановления Евгения Семененко

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о травме и восстановлении российского фигуриста Евгения Семененко. Фигурист пропустит второй этап Кубка Санкт-Петербурга.

«Тут всё непредвиденно, долго потянулось у него с коленом. Врачи рекомендовали до полного восстановления не выходить, и не стали мы так, что немножко выйти и немножко поскользить. На данный момент он уже вышел, но перерыв появился большой, какие-то прогнозы делать пока сложно. Как организм отреагирует на такой пропуск, пока сказать трудно.



Пока, конечно, федерация идёт навстречу — чтобы сейчас на максимум отложить первый старт и максимально не форсировать, дать ему возможность войти в форму. Задача сложная, программы сложные — можно восстановиться, но как прыгнуть все четверные в программе? Сейчас стоит Казань, но, возможно, будет и четвёртый этап. Смотрим по состоянию», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.