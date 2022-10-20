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Хореограф Михайлов объяснил, чем «Круэлла» Горбачёвой отличается от постановки Трусовой

Хореограф Михайлов объяснил, чем «Круэлла» Горбачёвой отличается от постановки Трусовой
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Хореограф Никита Михайлов рассказал, почему для постановки новой программы для 15-летней Алины Горбачёвой, ученицы Софьи Федченко, выбрал музыку «Круэллы», которая стала знаковой для серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 Александры Трусовой.

«Не было страшно ставить под «Круэллу»? Нет, потому что каждый видит по-своему, по-разному. Алине подходил этот образ, поэтому мы поняли, что можно его взять. Тем более это всё равно пока ещё другой уровень. Если бы ко мне более известный спортсмен пришёл с этой идеей, то я бы ещё подумал. Алина всё-таки младше, я считаю, что у неё такой возраст, когда можно это сделать. И в принципе у неё другая пластика, другая хореография. Наша программа другая получилась, поэтому у меня не было никаких опасений.

Чем «Круэлла» Алины отличается от «Круэллы» Саши? Я думаю, что эмоционально. У нас это короткая, соответственно, больше возможностей раскрыть именно хореографически образ «Круэллы» в исполнении Алины. У Саши была произвольная, поэтому, конечно, у неё техническая часть преобладает», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с хореографом Никитой Михайловым читайте на «Чемпионате» завтра, 21 октября, в 8:00.

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