«Он любит импровизировать». Никита Михайлов — о работе с Марком Кондратюком

Хореограф Никита Михайлов рассказал, как олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк участвует в постановке своих программ.



«Он вообще любит импровизировать (смеётся). В целом они все вкладываются в постановки, но то, что Марк в процессе потом начинает вытаскивать свои движения — это факт. Не всегда это плохо, естественно, потому что у него есть импровизаторский талант, он может на ходу что-то обыграть. Если это классно, то мы сохраняем, если это не очень, соответственно, мы говорим: «Марк, это не та импровизация, которая нам нужна» (смеётся). Он говорит: «Хорошо, я понял»», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



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