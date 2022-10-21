Хореограф Михайлов: произвольная программа Валиевой оставила самый сильный отпечаток

Хореограф Никита Михайлов рассказал о программах, которые запомнились ему с контрольных прокатов фигуристов сборной России.
«Я смотрел не всё. Точно не смотрел танцы, пары тоже особо не удалось посмотреть, потому что был там с ребёнком. Пока не могу особо кого-то выделить, потому все ещё в начале сезона. Надо ещё подождать. Вообще, всё достаточно интересно, классно, ребята у нас очень заряжены. Будем надеяться, что нас скоро допустят до международных стартов.
Конечно, самая резонансная программа — это произвольная Камилы Валиевой. Наверное, она оставила самый сильный отпечаток. Могу сказать так: мне вживую понравилось. Хотя были люди, которые говорили, что на тренировке было ещё лучше. Классно, что ребята взяли эту тему — это креативно. Они не пошли простым путём. Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу) и всему штабу Тутберидзе отдельный респект», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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