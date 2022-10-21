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Тарасова высказалась о решении РУСАДА не разглашать детали по делу Валиевой

Тарасова высказалась о решении РУСАДА не разглашать детали по делу Валиевой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении РУСАДА не разглашать детали по делу Камилы Валиевой.

Ранее РУСАДА заявило, что все действия, связанные с делом Камилы Валиевой, являются конфиденциальными, так как 16-летняя спортсменка находится в статусе защищённого лица. Таким образом результаты слушаний, которые состоятся в ближайшее время, разглашены не будут.

«Ну как мы можем не узнать, чем закончится дело Валиевой? Обязательно узнаем. Единственное, мы не будем знать, когда они ещё будут заседать», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

О положительной допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года, стало известно по окончании командного турнира Олимпиады-2022. Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось в начале сентября. Слушания, на которых будет вынесено решение, должны состояться в ближайшее время.

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