Тутберидзе могут отстранить по делу Валиевой? Как тренеров наказывали за допинг

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает последние листы, а ясности в исходе дела Камилы Валиевой пока нет. Расследование РУСАДА закончено, но никаких подробностей мы можем так и не узнать, поскольку фигуристка является защищённым лицом.

В ходе разбирательств РУСАДА вело расследование и в отношении окружения Камилы – тренерского штаба и врачей. Что может ждать штаб группы Тутберидзе и в каких случаях ранее отстраняли тренеров за допинг-скандалы? Вспоминаем самые яркие кейсы из истории российского спорта.

Юрий Бородавко (лыжные гонки)

В 2010 году после серии допинг-скандалов в лыжной сборной России два года дисквалификации получил старший тренер Юрий Бородавко. Тогда сразу несколько лыжников попались на эритропоэтине – среди них был и ученик Бородавко, олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев.



В том случае решение об отстранении от работы принимал исполком Федерации лыжных гонок России, а не РУСАДА. Вместе с Бородавко дисквалифицировали ещё шестерых тренеров и одного врача, пострадал также главный тренер Юрий Чарковский. То отстранение не означало полный запрет на тренерскую работу, но в сборную путь был закрыт.



Сам Бородавко много лет спустя рассказывал в интервью «Спорт-экспрессу»: «В то время процветали люди, которые обманным путем воздействовали на спортсменов. Они сами выходили на ребят и обещали им фармакологические ноу-хау – суперсовременные, дающие большой эффект, но не запрещенные. Называли фамилии других спортсменов, которые использовали эти средства. Увы, некоторые на эти уловки велись».



При этом собственную дисквалификацию Бородавко не оспаривал: по его мнению, тренер обязан быть в курсе происходящего и отвечать за всё вместе со спортсменом.

Юрий Бородавко Фото: РИА Новости

После окончания срока дисквалификации держался ещё и негласный запрет – Бородавко попросту не подпускали к основной сборной, и на тот момент казалось, что шансов на возвращение не будет. Всё это время Юрий Викторович перезагружался: обменивался опытом с иностранными коллегами, перерабатывал методики подготовки и не бросал любимое дело.

Возвращение Бородавко в большой спорт состоялось благодаря его воспитаннику Алексею Червоткину. Тогда тренер работал в спортшколе «Бабушкино», и в руки к нему попал настоящий талант. В сезоне-2016/2017 Бородавко доверили юниоров сборной России, и с тех пор карьера вновь пошла вверх. Юниоры, благодаря которым вернулся Бородавко, в Пекине стали олимпийскими чемпионами. Теперь имя Юрия Викторовича связывают прежде всего с Александром Большуновым – трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира и дважды обладателем «БХГ».

Виктор Чёгин (спортивная ходьба)

Этот специалист прославил на весь мир мордовских ходоков, однако с 2016 года пожизненно дисквалифицирован. Учениками Чёгина были Валерий Борчин, Сергей Кирдяпкин, Владимир Канайкин, Ольга Каниськина – эти ходоки получили отстранения на основании аномалий, выявленных в биологическом паспорте.



Несколько раз спортсменов Чёгина пачками ловили на эритропоэтине: в сентябре 2008-го и в сентябре 2015-го по пятеро его подопечных получили отстранения. Елена Лашманова в 2014 году была дисквалифицирована из-за более экзотического вещества – GW501516, или эндуробола.



Множественные дисквалификации учеников и причастность к схеме применения запрещённых субстанций вылились в пожизненное отстранение – такое решение на основании расследования РУСАДА приняла Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

Виктор Чёгин Фото: РИА Новости

Уже после решения ВФЛА Чёгина неоднократно замечали на сборах с членами сборной, из-за одного такого случая пятеро российских ходоков лишились нейтрального статуса.

Дарья Толкачёва (художественная гимнастика)

Получить отстранение можно не только за употребление допинга, но и за препятствие в сдаче допинг-пробы. В январе 2019 года подобное случилось на соревнованиях по художественной гимнастике в Нижегородской области. Инспекторы допинг-контроля собирались провести тестирование четырёх несовершеннолетних гимнасток, а по правилам это разрешено делать исключительно в присутствии взрослых – родителей, тренеров, врача.

Однако тренер-хореограф спортсменок Дарья Толкачёва, которую пригласили на процедуру, «в категоричной форме сказала спортсменкам, чтобы те отказались от прохождения допинг-контроля». Несмотря на то что тренера оповестили о наказании за её действия, она не изменила своего решения. И впоследствии получила четыре года дисквалификации.



Спортсменки же в том случае не пострадали: получили лишь строгое предупреждение, но продолжили участвовать в соревнованиях. «Мы не стали отстранять их от спорта в связи с юным возрастом и пробелами в знании основ антидопинга (они не проходили образовательный антидопинговый курс на сайте РУСАДА)», – отмечала экс-заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Маргарита Пахноцкая Фото: РИА Новости

Чего ждать от расследования в отношении персонала Валиевой?

Из той информации, которая есть в открытом доступе, мы можем полагать, что:

речь идёт о разовом нарушении антидопинговых правил, а не о регулярных нарушениях, как в случае с Чёгиным;

повторение кейса Бородавко тоже маловероятно: в том случае решение об отстранении тренеров во многом было имиджевым и организационным для ФЛГР, а нарушения спортсменов оказались массовыми;

расследование в отношении персонала Камилы было бы открыто автоматически, поскольку она по документам – защищённое лицо, на момент нарушения ей ещё не было 16 лет.

Согласно Общероссийским антидопинговым правилам, персоналом спортсменки является не только её тренерский штаб, но и медицинский персонал, официальные лица команды, родители или любые другие лица, которые помогают в подготовке к соревнованиям, поэтому расследование велось не только в отношении наставников Камилы.

Если вспомнить, какой версии придерживается защита (препарат мог попасть в организм случайно, поскольку его принимал дедушка Камилы), то многое встаёт на свои места: скорее всего, именно эту теорию в РУСАДА проверяли в первую очередь.