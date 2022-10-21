Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Урманов: Коляде нужно увеличивать количество квадов

Урманов: Коляде нужно увеличивать количество квадов
Комментарии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов рассказал об ожиданиях от первого этапа Гран при России, который пройдет в Москве 22–24 октября.

Из фигуристов сборной России в мужском одиночном катании на турнире выступят Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Глеб Лутфуллин.

«От всех ребят хочется ждать хороших выступлений. Дима Алиев очень хорошо выглядел на контрольных прокатах. Прошло много времени, возможно, Миша Коляда усилит свой контент. Он ведь даже в произвольной шёл только на один четверной. Нужно увеличивать количество квадов. Думаю, что мой любимый тренер Алексей Николаевич Мишин и сам Коляда знают об этом.

Если подготовка шла без сбоев, то за месяц можно добиться прогресса. В сентябре нужно было двигаться по своей форме, показывать то, что готово. В тот момент Коляда сделал то, что было натренировано. Надеюсь, что сейчас он усложнит программы.

К Саше Самарину я отношусь с большим уважением как к спортсмену, как к характерному мужчине. Он всегда бьётся, всегда за спорт, за усложнение. Но я считаю, что риск должен быть оправданным. Всегда должно быть понимание, когда ситуация безвыходная и без риска не обойтись, а когда можно сделать своё более чисто. В таких случаях общая картинка выглядит лучше.

Опять таки, это работа тренерского штаба и спортсмена. Они должны решать вместе — как двигаться: со сверхсложным контентом или более надёжным. Это задача для двух человек», — приводит слова Урманова «Матч ТВ».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Акатьеву зря называют второй Валиевой. Соня докажет, что уже давно превзошла Камилу! Акатьеву зря называют второй Валиевой. Соня докажет, что уже давно превзошла Камилу!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022