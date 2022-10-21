Урманов: Коляде нужно увеличивать количество квадов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов рассказал об ожиданиях от первого этапа Гран при России, который пройдет в Москве 22–24 октября.
Из фигуристов сборной России в мужском одиночном катании на турнире выступят Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Глеб Лутфуллин.
«От всех ребят хочется ждать хороших выступлений. Дима Алиев очень хорошо выглядел на контрольных прокатах. Прошло много времени, возможно, Миша Коляда усилит свой контент. Он ведь даже в произвольной шёл только на один четверной. Нужно увеличивать количество квадов. Думаю, что мой любимый тренер Алексей Николаевич Мишин и сам Коляда знают об этом.
Если подготовка шла без сбоев, то за месяц можно добиться прогресса. В сентябре нужно было двигаться по своей форме, показывать то, что готово. В тот момент Коляда сделал то, что было натренировано. Надеюсь, что сейчас он усложнит программы.
К Саше Самарину я отношусь с большим уважением как к спортсмену, как к характерному мужчине. Он всегда бьётся, всегда за спорт, за усложнение. Но я считаю, что риск должен быть оправданным. Всегда должно быть понимание, когда ситуация безвыходная и без риска не обойтись, а когда можно сделать своё более чисто. В таких случаях общая картинка выглядит лучше.
Опять таки, это работа тренерского штаба и спортсмена. Они должны решать вместе — как двигаться: со сверхсложным контентом или более надёжным. Это задача для двух человек», — приводит слова Урманова «Матч ТВ».
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