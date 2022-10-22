Олимпийская чемпионка Ким Ю На вышла замуж за солиста корейского бойз-бенда

Олимпийская чемпионка 2010 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в одиночном фигурном катании, представительница Южной Кореи Ким Ю На вышла замуж за солиста корейского бойз-бенда FORESTELLA – Вурима Ко.

Супруги познакомились на ледовом шоу в 2018 году, а о планах сыграть свадьбу объявили в июле этого года.

Фото: из личного архива Ким Ю На

Помимо титулов на Олимпиадах, 32-летняя Ким Ю На является двукратной чемпионкой мира (2009, 2013), трёхкратной победительницей финалов Гран-при. В мае 2014 года она официально объявила о завершении любительской карьеры.

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