Олимпийская чемпионка Ким Ю На вышла замуж за солиста корейского бойз-бенда

Олимпийская чемпионка 2010 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в одиночном фигурном катании, представительница Южной Кореи Ким Ю На вышла замуж за солиста корейского бойз-бенда FORESTELLA – Вурима Ко.
Супруги познакомились на ледовом шоу в 2018 году, а о планах сыграть свадьбу объявили в июле этого года.
Фото: из личного архива Ким Ю На
Помимо титулов на Олимпиадах, 32-летняя Ким Ю На является двукратной чемпионкой мира (2009, 2013), трёхкратной победительницей финалов Гран-при. В мае 2014 года она официально объявила о завершении любительской карьеры.
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