Кагановская и Ангелопол прокомментировали своё выступление на Гран-при России

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол высказались о своём выступлении на этапе Гран-при России.

«Выступать было менее волнительно, чем в прошлый раз. Сейчас было гораздо проще, потому что мы знали что, как. Та же площадка, на которой мы катали в прошлый раз. Мне понравилось, это было очень круто», — передаёт слова Ангелопола корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



Кагановская: Что за игрушки котиков? Я недавно завела себе чёрного котёнка, опубликовывала его фотографии, и очень быстро он стал популярным. Наша фан-группа решила сделать такой подарок в виде маленьких кошечек.



Слежу ли я, чтоб чёрный кот не перебегал мне дорогу? Именно в эту примету я очень мало верю. Есть некоторые приметы, в которые я верю: выйти на каток только с левой ноги, конёк завязать. Но в народные приметы я, скорее, не верю.



Ангелопол: Хочется ли нам попробовать что-то, кроме латины? Безусловно, нам хочется попробовать всё, танцев ещё очень много. Но я по себе скажу, что латина мне очень-очень нравится, хоть она мне периодически даётся в трудом. Мы приглашаем специалистов, работаем. Надеемся, что к чемпионату России у нас она будет идеальная.



Есть ли у нас звёздная болезнь из-за того, что появились фан-группы? Я бы сказал, что нам пока что бороться не с чем и, я надеюсь, не придётся, потому что мы как были открытыми, добрыми, искренними людьми, так ими и стараемся быть, как нас учит наш тренер Анжелика Алексеевна Крылова.



Кагановская: Фан-группа у нас появилась не с выходом во взрослые. Фан-аккаунты появились ещё после моего «Ледникового периода», что было четыре года назад. Мы уже привыкли к тому, что есть люди, которым нравится, что мы делаем. Хотелось бы ещё раз сказать им огромное спасибо за это, это очень помогает.