Зинина — об этапе Гран-при: чувствую только радость. 70 баллов — неожиданно

Российская фигуристка Анастасия Зинина поделилась эмоциями от своего выступления на этапе Гран-при России.



«Я чувствую только радость. 70 баллов — это было неожиданно. Буду совершенствовать свою программу, чтобы набирать больше 70. С тройным акселем решили не рисковать — не очень стабильный. Я здорова, всё хорошо. Какой контент будет завтра? Завтра всё посмотрите», — передаёт слова Анастасии Зининой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Гран-при. Женщины, короткая программа. Порядок выступления



1. Анастасия Хахыртдинова.

2. Анастасия Зинина.

3. Валерия Шульская.

4. Полина Свириденко.

5. София Захарова.

6. Маргарита Ковалёва.

7. Алина Горбачева.

8. Софья Акатьева.

9. Анастасия Молчанова.

10. Карима Аскарова.

11. Камила Валиева.

12. Мария Гречихина.