Евгения Медведева эмоционально прокомментировала выступление Михаила Коляды на Гран-при

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева прокомментировала выступление российского фигуриста Михаила Коляды на первом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы»
«И вновь всеми любимейший «Щелкунчик». Эта программа очень ему идёт. Думаю, не было ни одного человека в зале, который не задержал бы дыхание, когда Михаил катался. К сожалению, сегодня мы не увидели четверного прыжка от Михаила Коляды, планировался четверной тулуп — тройной тулуп, но спортсмен рано раскрылся, была ещё и ошибка на выезде. Эта программа заиграла новыми красками, хоть она блистала и в прошлом сезоне, в этом видно, что была проделана огромная работа», — сказала Медведева в эфире Первого канала.
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