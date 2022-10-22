Валиева против Акатьевой — первая дуэль нового сезона! Этап Гран-при в Москве, онлайн

Привет! Контрольные прокаты отгремели месяц назад, и мы наконец увидим старт соревновательного сезона. Серия Гран-при России стартует в Москве, 22 октября фигуристы покажут короткие программы. Главная интрига в женских соревнованиях — Камила Валиева против Софьи Акатьевой.

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