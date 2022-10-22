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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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Фигурное катание, этап Гран-при России в Москве, короткая программа: Валиева, Акатьева — онлайн-трансляция 22 октября

Валиева против Акатьевой — первая дуэль нового сезона! Этап Гран-при в Москве, онлайн
Екатерина Авдонина Валерия Кукалева
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Камила Валиева
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Все вместе следим за короткими программами.
Гран-при в Москве

Привет! Контрольные прокаты отгремели месяц назад, и мы наконец увидим старт соревновательного сезона. Серия Гран-при России стартует в Москве, 22 октября фигуристы покажут короткие программы. Главная интрига в женских соревнованиях — Камила Валиева против Софьи Акатьевой.

Следи за текстовой трансляцией вместе с авторами «Чемпионата».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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