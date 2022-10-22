Михаил Коляда без четверных прыжков захватил лидерство на этапе Гран-при России

На первом этапе Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы» завершилось выступление мужчин в короткой программе. Победу одержал бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 Михаил Коляда, обошедшийся в прокате без четверных прыжков.

Вторым стал Дмитрий Алиев, чисто исполнивший только четверной сальхов. Третьим – Александр Самарин, не допустивший ошибок лишь на тройном акселе.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва

Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 95,27.

2. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург-Республика Коми, СШОР) – 90,83.

3. Александр Самарин (Москва, ЦСКА) – 90,45.

4. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 86,28.

5. Иван Попов (Московская область, «Армия фигурного катания») – 79,56.

6. Даниил Самсонов (Москва, «Хрустальный») – 79,38.

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