Валиева выйдет на старт впервые с марта. А что ещё нужно знать о старте Гран-при России?

21 октября на льду московского «Мегаспорта» стартует серия взрослого Гран-при России — этапом под названием «Золотой конёк Москвы».
В первый день фигуристы проведут тренировки и ознакомятся со льдом (ФФККР предупредила, что ледовая площадка имеет нестандартные размеры, и спортсменам придётся к этому привыкнуть), в субботу 22 октября покажут короткие программы, в воскресенье 23-го завершат турнир произвольными.
«Чемпионат» рассказывает, что нужно знать о первом этапе в Москве, чтобы ничего не упустить.
Список участников
Названы только фамилии топов — кто выйдет на лёд из фигуристов второго эшелона, пока не разглашается. Федерация, как всегда, сохраняет секретность.
Женщины: Камила Валиева, Софья Акатьева.
Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин.
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
Танцы на льду: Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина/Андрей Багин.
Расписание
22 октября, суббота
Танцы на льду. Ритм-танец — 13:30.
Женщины. Короткая программа — 15:00.
Пары. Короткая программа — 17:30.
Мужчины. Короткая программа — 18:50.
Михаил Коляда
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
23 октября, воскресенье
Танцы на льду. Произвольный танец — 13:00.
Пары. Произвольная программа — 14:45.
Женщины. Произвольная программа — 16:45.
Мужчины. Произвольная программа — 18:15.
Где смотреть
В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.
У Первого смотреть в прямом эфире по телевизору можно будет смотреть только произвольную прорамму женщин: субботняя трансляция стартует в 16:55.
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