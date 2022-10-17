Всё о первом этапе, который состоится в Москве.

Валиева выйдет на старт впервые с марта. А что ещё нужно знать о старте Гран-при России?

21 октября на льду московского «Мегаспорта» стартует серия взрослого Гран-при России — этапом под названием «Золотой конёк Москвы».

В первый день фигуристы проведут тренировки и ознакомятся со льдом (ФФККР предупредила, что ледовая площадка имеет нестандартные размеры, и спортсменам придётся к этому привыкнуть), в субботу 22 октября покажут короткие программы, в воскресенье 23-го завершат турнир произвольными.

«Чемпионат» рассказывает, что нужно знать о первом этапе в Москве, чтобы ничего не упустить.

Список участников

Названы только фамилии топов — кто выйдет на лёд из фигуристов второго эшелона, пока не разглашается. Федерация, как всегда, сохраняет секретность.

Женщины: Камила Валиева, Софья Акатьева.

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин.

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцы на льду: Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина/Андрей Багин.

Расписание

22 октября, суббота

Танцы на льду. Ритм-танец — 13:30.

Женщины. Короткая программа — 15:00.

Пары. Короткая программа — 17:30.

Мужчины. Короткая программа — 18:50.

Михаил Коляда Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

23 октября, воскресенье

Танцы на льду. Произвольный танец — 13:00.

Пары. Произвольная программа — 14:45.

Женщины. Произвольная программа — 16:45.

Мужчины. Произвольная программа — 18:15.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

У Первого смотреть в прямом эфире по телевизору можно будет смотреть только произвольную прорамму женщин: субботняя трансляция стартует в 16:55.