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Японка Сакамото выиграла короткую программу на Гран-при США по фигурному катанию

Японка Сакамото выиграла короткую программу на Гран-при США по фигурному катанию
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В американском Норвуде стартовал первый этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023, в которой завершилась короткая программа среди женщин.

Лучший результат показала японка Каори Сакамото, которая показала результат 71.72. Второе место заняла американка Изабо Левито. Судьи оценили её прокат в 71.30. Замкнула тройку лидеров ещё одна представительница США Амбер Гленн, получившая за свой прокат 68.42.

В топ-5 вошла Ла Ха Ин из Южной Кореи (66.24) и американка Грейси Голд (64.18).

Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. Женщины. Короткая программа. Результаты.

  1. Каори Сакамото (Япония) — 71.72
  2. Изабо Левито (США) — 71.30
  3. Амбер Гленн (США) — 68.42
  4. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 66.24
  5. Грейси Голд (США) – 64.18
Фигурное катание. Гран-при-2022/23. Этап 1, Норвуд, США
Женщины. Короткая программа
22 октября 2022, суббота. 23:18 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
71.72
2
Изабо Левито
США
71.30
3
Амбер Гленн
США
68.42
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