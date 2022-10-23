Японка Сакамото выиграла короткую программу на Гран-при США по фигурному катанию

В американском Норвуде стартовал первый этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023, в которой завершилась короткая программа среди женщин.

Лучший результат показала японка Каори Сакамото, которая показала результат 71.72. Второе место заняла американка Изабо Левито. Судьи оценили её прокат в 71.30. Замкнула тройку лидеров ещё одна представительница США Амбер Гленн, получившая за свой прокат 68.42.

В топ-5 вошла Ла Ха Ин из Южной Кореи (66.24) и американка Грейси Голд (64.18).

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