Американская пара Книрим – Фрейзер выиграла Гран-при США, опередив канадцев на 3,5 балла

В американском Норвуде завершилась произвольная программа этапа Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023 среди спортивных пар.
Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, лидировавшие после короткой программы, выиграли с результатом в 126,20 балла и произвольную, сохранив первое место. Их итоговый результат – 201,39 балла.
На втором месте закончила выступления канадская пара Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам. Суммарно у них 197,89 балла. За произвольную программу – 124,84 балла.
Третьи в общем зачёте ещё одни канадцы – Келли-Энн Лорин и Лукас Этьер (156,94 в сумме). После короткой программы они поднялись на призовое место, в то время как располагавшиеся на третьей строке немцы Летиция Рошер и Луис Шустер провалили произвольную и опустились на предпоследнее место.
Гран-при по фигурному катанию. Гран-при США. Пары. Итоговые результаты
1. Алекса Книрим – Брэндон Фрейзер (США) – 201,39.
2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 197,89.
3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 156,94.
4. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 145,23.
5. Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия) – 144,47.
6. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 143,55.
7. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 135,88.
8. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 130,62.
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