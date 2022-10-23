Американская пара Книрим – Фрейзер выиграла Гран-при США, опередив канадцев на 3,5 балла

В американском Норвуде завершилась произвольная программа этапа Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023 среди спортивных пар.



Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, лидировавшие после короткой программы, выиграли с результатом в 126,20 балла и произвольную, сохранив первое место. Их итоговый результат – 201,39 балла.



На втором месте закончила выступления канадская пара Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам. Суммарно у них 197,89 балла. За произвольную программу – 124,84 балла.



Третьи в общем зачёте ещё одни канадцы – Келли-Энн Лорин и Лукас Этьер (156,94 в сумме). После короткой программы они поднялись на призовое место, в то время как располагавшиеся на третьей строке немцы Летиция Рошер и Луис Шустер провалили произвольную и опустились на предпоследнее место.

Гран-при по фигурному катанию. Гран-при США. Пары. Итоговые результаты



1. Алекса Книрим – Брэндон Фрейзер (США) – 201,39.

2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 197,89.

3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 156,94.

4. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 145,23.

5. Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия) – 144,47.

6. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 143,55.

7. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 135,88.

8. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 130,62.