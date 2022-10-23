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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Илья Малинин выиграл Гран-При США, исполнив 5 квадов

Илья Малинин выиграл Гран-При США, исполнив 5 квадов
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В американском Норвуде завершилась произвольная программа этапа Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023 среди мужчин. Победу на нём одержал американский фигурист Илья Малинин. 19-летний фигурист набрал 194,29 балла за произвольную программу и выиграл с этап с суммой 280,37. Стоит отметить, что Малинин исполнил пять четверных прыжков в ходе произвольной программы на первом этапе Гран-при – Skate America.

Второе место занял японец Као Миюра, который лидировал после короткой программы. Его итоговый результат – 273,19 балла. Тройку замкнул южнокореец Ча Джун Хван (264,05 балла).

Гран-при по фигурному катанию. 1-й этап. Гран-при США. Мужчины. Произвольная программа

1. Илья Малинин – 280,37.
2. Као Миюра – 273,19.
3. Ча Джун Хван – 264,05.
4. Даниэль Грассль – 257,68.
5. Роман Садовский – 225.41.
6. Уэсли Чиу – 219,90.
7. Лиам Капейскис – 219.50.
8. Сена Мияки – 215,74.
9. Косиро Симада – 215,12.
10. Динь Тран – 199,68.
11. Михаил Селявко – 191,80.
12. Донован Каррильо – 188,28.

Фигурное катание. Гран-при-2022/23. Этап 1, Норвуд, США
Мужчины. Произвольная программа
23 октября 2022, воскресенье. 04:01 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
280.37
2
Као Миюра
Япония
273.19
3
Ча Джун Хван
Южная Корея
264.05
Комментарии
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