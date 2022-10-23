Илья Малинин выиграл Гран-При США, исполнив 5 квадов

В американском Норвуде завершилась произвольная программа этапа Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023 среди мужчин. Победу на нём одержал американский фигурист Илья Малинин. 19-летний фигурист набрал 194,29 балла за произвольную программу и выиграл с этап с суммой 280,37. Стоит отметить, что Малинин исполнил пять четверных прыжков в ходе произвольной программы на первом этапе Гран-при – Skate America.
Второе место занял японец Као Миюра, который лидировал после короткой программы. Его итоговый результат – 273,19 балла. Тройку замкнул южнокореец Ча Джун Хван (264,05 балла).
Гран-при по фигурному катанию. 1-й этап. Гран-при США. Мужчины. Произвольная программа
1. Илья Малинин – 280,37.
2. Као Миюра – 273,19.
3. Ча Джун Хван – 264,05.
4. Даниэль Грассль – 257,68.
5. Роман Садовский – 225.41.
6. Уэсли Чиу – 219,90.
7. Лиам Капейскис – 219.50.
8. Сена Мияки – 215,74.
9. Косиро Симада – 215,12.
10. Динь Тран – 199,68.
11. Михаил Селявко – 191,80.
12. Донован Каррильо – 188,28.
- 23 октября 2022
-
06:17
-
03:52
-
03:17
-
00:45
-
00:13
- 22 октября 2022
-
22:40
-
22:13
-
21:51
-
20:41
-
20:36
-
20:32
-
20:26
-
20:22
-
20:12
-
20:01
-
19:31
-
19:07
-
18:46
-
18:27
-
18:09
-
17:52
-
17:47
-
17:28
-
17:05
-
17:01
-
16:58
-
16:50
-
16:33
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
15:44
-
15:34
-
15:08