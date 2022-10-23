Илья Малинин выиграл Гран-При США, исполнив 5 квадов

В американском Норвуде завершилась произвольная программа этапа Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023 среди мужчин. Победу на нём одержал американский фигурист Илья Малинин. 19-летний фигурист набрал 194,29 балла за произвольную программу и выиграл с этап с суммой 280,37. Стоит отметить, что Малинин исполнил пять четверных прыжков в ходе произвольной программы на первом этапе Гран-при – Skate America.



Второе место занял японец Као Миюра, который лидировал после короткой программы. Его итоговый результат – 273,19 балла. Тройку замкнул южнокореец Ча Джун Хван (264,05 балла).



Гран-при по фигурному катанию. 1-й этап. Гран-при США. Мужчины. Произвольная программа



1. Илья Малинин – 280,37.

2. Као Миюра – 273,19.

3. Ча Джун Хван – 264,05.

4. Даниэль Грассль – 257,68.

5. Роман Садовский – 225.41.

6. Уэсли Чиу – 219,90.

7. Лиам Капейскис – 219.50.

8. Сена Мияки – 215,74.

9. Косиро Симада – 215,12.

10. Динь Тран – 199,68.

11. Михаил Селявко – 191,80.

12. Донован Каррильо – 188,28.