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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Анастасия Зинина ответила на вопрос, что сложнее, четверной тулуп или ОГЭ

Анастасия Зинина ответила на вопрос, что сложнее, четверной тулуп или ОГЭ
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Российская фигуристка Анастасия Зинина высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при России.

«Ощущения от проката неоднозначные, потому что что-то получилось, а что-то нет. Думаю, что с каждым стартом мне будет легче катать свою программу и всё-таки вы увидите два четверных тулупа. Первый прыжок мне морально даётся гораздо сложнее, чем второй. Начало программы, предвкушение хорошего проката, поэтому с этим тяжело справиться. Как настраиваться на прыжок? Никаких секретов нет, надо просто работать на каждой тренировке и катать.

На что потрачу призовые? Не знаю, наверное, буду копить. Буду ли отмечать? Наверное, нет, мне к ОГЭ готовиться надо (смеётся). Буду сдавать русский, математику, историю и английский язык. Что сложнее — четверной тулуп или ОГЭ? ОГЭ по истории (смеётся)», — передаёт слова Зининой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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