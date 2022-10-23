Анастасия Зинина ответила на вопрос, что сложнее, четверной тулуп или ОГЭ

Российская фигуристка Анастасия Зинина высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при России.



«Ощущения от проката неоднозначные, потому что что-то получилось, а что-то нет. Думаю, что с каждым стартом мне будет легче катать свою программу и всё-таки вы увидите два четверных тулупа. Первый прыжок мне морально даётся гораздо сложнее, чем второй. Начало программы, предвкушение хорошего проката, поэтому с этим тяжело справиться. Как настраиваться на прыжок? Никаких секретов нет, надо просто работать на каждой тренировке и катать.



На что потрачу призовые? Не знаю, наверное, буду копить. Буду ли отмечать? Наверное, нет, мне к ОГЭ готовиться надо (смеётся). Буду сдавать русский, математику, историю и английский язык. Что сложнее — четверной тулуп или ОГЭ? ОГЭ по истории (смеётся)», — передаёт слова Зининой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.