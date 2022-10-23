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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Илья Авербух высказался о победе Камилы Валиевой на этапе Гран-при России

Илья Авербух высказался о победе Камилы Валиевой на этапе Гран-при России
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Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, российский хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал победу Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Москве.

«Приятно, что Камила включает в программу четверные прыжки. Да, не всё получилось. Но самое главное, что она стремится вернуть себе былую форму — это похвально и очень здорово», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Результат Валиевой — 244,66 балла. Второй на этапе Гран-при стала 15-летняя Софья Акатьева (236,68 балла). Третье место заняла Анастасия Зинина – 200,43.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Женское одиночное катание. Итоги

1. Камила Валиева – 244,66
2. Софья Акатьева — 236,68
3. Анастасия Зинина – 200,43.

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