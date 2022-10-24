Видео победного проката Камилы Валиевой на этапе Гран-при России
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В Москве завершился турнир фигуристок в рамках первого этапа серии Гран-при России. Чемпионкой соревнований стала Камила Валиева. За два проката ей удалось набрать 244,66 балла.
Напомним, второе место заняла 15-летняя Софья Акатьева, набравшая в сумме 236,68. Отметим, Акатьевой удалось показать лучший результат в произвольной программе. Замкнула тройку лучших по итогам двух программ Анастасия Зинина – 200,43.
Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что все действия, связанные с делом Камилы Валиевой, являются конфиденциальными. При этом, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потребует от РУСАДА раскрытия деталей дела Валиевой из-за повышенного резонанса, которое оно вызвало на Олимпиаде-2022.
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