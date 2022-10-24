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Бестемьянова: Валиева очень поправилась. Последствие плохого психологического состояния

Бестемьянова: Валиева очень поправилась. Последствие плохого психологического состояния
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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России в Москве. Валиева одержала победу, опередив Софью Акатьеву.

«Мне кажется, что в данной ситуации тренерский штаб и всё окружение Валиевой были заняты прежде всего тем, чтобы привести Камилу в правильное психологическое состояние. Судя по тому, как она выглядит, я не считаю, что она находится в этом состоянии. Она очень поправилась, а это, на мой взгляд, последствие плохого психологического состояния.

Поэтому сейчас совершенно неважно, что именно она катает. Главное, чтобы она смогла привести себя в форму и прыгать свои четверные прыжки. Иначе она будет проигрывать и Софье Акатьевой, и остальным девочкам, под какую бы музыку ни каталась», — приводит слова Бестемьяновой «RT на русском».

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