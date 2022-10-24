Видео: победный прокат Каори Сакамото в произвольной программе на первом этапе Гран-при

В Норвуде (США) завершился первый этап Гран-при по фигурному катанию. В женском одиночном катании победу одержала представительница Японии Каори Сакамото, которая по сумме двух прокатов заработала 217,61 балла. Сакамото — двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 в Пекине.

Предлагаем вашему вниманию видео проката произвольной программы Каори Сакамото на первом этапе Гран-при в Норвуде.

Права на видео принадлежат ISU. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Skating ISU.

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