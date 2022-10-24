Алексей Урманов: у Коляды было семь прыжков. Шесть из них он испортил

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов прокомментировал выступление российского фигуриста Михаила Коляды на первом этапе Гран-при России в Москве. Коляда не избежал ошибок в произвольной программе и стал четвёртым, хотя лидировал после короткой программы.
«Что касается Коляды, то в программе было семь прыжковых элементов, шесть из них испорчены. Чистейшим образом исполнил он тройной, [каскад] тройной аксель — тройной тулуп выполнил с помаркой на выезде. Такое количество ошибок — непозволительная роскошь», — цитирует Урманова ТАСС.
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