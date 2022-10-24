Каори Сакамото прокомментировала победу на первом этапе Гран-при
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Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала свой триумф на первом этапе Гран-при.
«Я действительно в восторге от этого. После короткой программы я была полна решимости убедиться, что смогу использовать свой тройной каскад, и была сосредоточена на этом. Тройной аксель сопряжён с высоким риском травм. Меня действительно поражают те, кто может его исполнять, но я признаю, что невозможно конкурировать с молодёжью!» – приводит слова Сакамото Golden Skate.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Норвуд. Женское одиночное катание. Итоги
1. Каори Сакамото (Япония) — 217,61.
2. Изабо Левито (США) — 206,66.
3. Амбер Гленн (США) – 197,61.
4. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 179,50.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 178,68.
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