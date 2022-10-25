Энберт: очень рад, что Синицина, Кацалапов и Букин участвуют в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире Александр Энберт порадовался, что такие фигуристы, как Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Иван Букин, выступают в телешоу «Ледниковый период».

«По поводу «Ледникового периода» мы не общались. Я думаю, что у действующих спортсменов советы идут от тренерского штаба, от федерации — у них советчиков хватает, более квалифицированных, чем я.

Я считаю, что сейчас, когда наши спортсмены отстранены от международных турниров, им просто необходимо где-то выступать. Ледовые шоу — это прекрасный опыт, чтобы поддерживать себя в форме, выступать перед зрителями. Понятно, что сейчас есть этапы Гран-при России, Кубок Первого канала, но всё равно без международных турниров накал борьбы в определённых видах снизится. Новые проекты помогут сохранить эмоциональный тонус в том плане, что надо пробовать что-то новое. Так что я только за, чтобы в данной ситуации спортсмены находили себя в таких шоу-спектаклях, сохраняли хорошую форму, чтобы при первой же возможности показать свои программы на международных турнирах. Ну и на российских, конечно. У нас очень сильная сборная во всех видах, и я думаю, что все будут болеть за наших спортсменов на этапах Гран-при России.

Постолимпийский сезон очень сложный, потому что ты уже все силы отдал на подготовку к Играм, и, конечно, нужно залечить имеющиеся травмы, прийти в себя. Я очень рад, что и Никита с Викой, и Ваня участвуют в «Ледниковом периоде», мне интересно наблюдать за их программами», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.