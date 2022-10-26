Журанков: Тутберидзе и Глейхенгауз показали, что они постановщики мирового уровня

Комментатор Андрей Журанков высказал мнение, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз являются постановщиками мирового уровня. По его словам, такой вывод можно сделать, посмотрев прокат спортивной пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
«Я считаю, в короткой программе был выдающийся прокат Тарасовой и Морозова. Это было просто потрясающе! Вообще, программа классно поставлена. Я хочу сказать, что мы много говорим о постановочном таланте Тутберидзе и Глейхенгауза, но как-то смотрим девичьи программы и понимаем, что ниже определённого уровня они вообще не падают, у них есть планка качества, и она очень высока. Но я считаю, что этой программой они показали, что они постановщики мирового уровня. Сделать такую программу для парного катания — это очень круто», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».
Подкаст выйдет сегодня, 26 октября, на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».
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