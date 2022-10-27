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«Она уже не дитя». Ирина Роднина о призыве главы МОК обнародовать данные по делу Валиевой

«Она уже не дитя». Ирина Роднина о призыве главы МОК обнародовать данные по делу Валиевой
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать данные по допинг-делу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой.

«Молчание ни к чему хорошему не приводит. Конечно, согласно кодексу они имеют право не придавать публичности детали расследования, так как Камила является защищённым лицом. Это не мы придумали, есть такое правило. Но надо понимать, что всё тайное так или иначе становится явным.

Валиева уже не маленькое дитя. Надо честно и открыто говорить о результатах внутреннего расследования РУСАДА», — цитирует Роднину Sport24.

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