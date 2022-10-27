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Каскад с тройным акселем принёс Жилиной лидерство на этапе юниорского Гран-при России

Каскад с тройным акселем принёс Жилиной лидерство на этапе юниорского Гран-при России
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На втором этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Сочи завершились соревнования девушек в короткой программе. Лучший результат показала Вероника Жилина из академии «Ангелы Плющенко», исполнившая каскад тройной аксель – тройной тулуп.

Второй результат показала Алиса Двоеглазова из группы Этери Тутберидзе, третьей стала представительница Санкт-Петербурга Агата Петрова.

Фигурное катание. Второй этап юниорской серии Гран-при России. Сочи
Девушки. Короткая программа

1. Вероника Жилина (Москва, «Ангелы Плющенко») – 76,67.
2. Алиса Двоеглазова (Москва, «Хрустальный») – 70,96.
3. Агата Петрова (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 66,56.
4. Таисия Щербинина (Пермский край, СШОР «Орлёнок») – 62,49.
5. Дина Хуснутдинова (Татарстан, СШ «Стрела») – 61,71.
6. Кира Трофимова (Москва, «Ангелы Плющенко») – 61,50.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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