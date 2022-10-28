Виктория Синицина — об уходе Дани Милохина из «ЛП»: я самая последняя узнала
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина прокомментировала новость о том, что российский тиктокер Даня Милохин ушёл из телепроекта «Ледниковый период». Партнёршей Милохина по шоу была двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева.
«Я не в курсе вообще ничего, поэтому об этом ничего сказать не могу. Просто пришла сюда и узнала. И то самая последняя узнала», — приводит слова Синициной Sport24.
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