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Фигуристка Мэдлин Шизас выиграла короткую программу на Skate Canada

Фигуристка Мэдлин Шизас выиграла короткую программу на Skate Canada
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Канадская фигуристка Мэдлин Шизас выиграла короткую программу на втором этапе серии Гран-при ISU в Канаде. Второй результат показала её соотечественница Габриэль Дэйлман. Третьей стала американка Ава Зиглер.

Из всех участниц Skate Canada на тройной аксель зашла только японка Ринка Ватанабэ, но она исполнила элемент с серьёзной ошибкой.

Фигурное катание. Этап Гран-при Skate Canada. Миссиссога, Канада
Женщины. Короткая программа

1. Мэдлин Шизас (Канада) – 67,90
2. Габриэль Дэйлман (Канада) – 66,65
3. Ава Зиглер (США) – 66,49
4. Ён Ю (Южная Корея) – 65,10
5. Старр Эндрюс (США) – 64,69
6. Ринка Ватанабэ (Япония) – 62,78
7. Нийна Петрыкина (Эстония) – 61,68
8. Рика Кихира (Япония) – 59,27

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 2, Миссисауга, Канада
Женщины. Короткая программа
28 октября 2022, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Мэдлин Шизас
Канада
67.90
2
Габриэль Дэйлман
Канада
66.65
3
Ава Зиглер
США
66.49
Комментарии
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