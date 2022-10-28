Фигуристка Мэдлин Шизас выиграла короткую программу на Skate Canada

Канадская фигуристка Мэдлин Шизас выиграла короткую программу на втором этапе серии Гран-при ISU в Канаде. Второй результат показала её соотечественница Габриэль Дэйлман. Третьей стала американка Ава Зиглер.

Из всех участниц Skate Canada на тройной аксель зашла только японка Ринка Ватанабэ, но она исполнила элемент с серьёзной ошибкой.

Фигурное катание. Этап Гран-при Skate Canada. Миссиссога, Канада

Женщины. Короткая программа

1. Мэдлин Шизас (Канада) – 67,90

2. Габриэль Дэйлман (Канада) – 66,65

3. Ава Зиглер (США) – 66,49

4. Ён Ю (Южная Корея) – 65,10

5. Старр Эндрюс (США) – 64,69

6. Ринка Ватанабэ (Япония) – 62,78

7. Нийна Петрыкина (Эстония) – 61,68

8. Рика Кихира (Япония) – 59,27