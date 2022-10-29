Японская пара лидирует после короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada

В канадском городе Миссисога проходит этап серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Завершилась короткая программа в соревнованиях спортивных пар.
Лучший результат показала японская пара Рику Миура / Рюити Кихара. Судьи оценили их прокат в 73,39 балла. На втором месте после короткой программы американцы Эмили Чан и Спенсер Акира Хау, заработавшие 67,39 балла. Третьи – итальянцы Сара Конти и Никколо Макии (у них 66,66 балла).
Фигурное катание. Этап Гран-при Skate Canada. Миссиссога, Канада
Спортивные пары. Короткая программа
1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 73,39.
2. Эмили Чан/Спенсер Акира Хау (США) – 67,39.
3. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) – 66,66.
4. Брук Макинтош/Бенджамин Мимар (Канада) – 60,82.
5. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) – 55,70.
6. Елизавета Жукова/Мартин Бидарж (Чехия) – 52,84.
7. Алиса Ефимова/Рубен Бломмарт (Германия) – 51,49.
8. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) – 50,84.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 29 октября 2022
-
03:00
-
00:44
-
00:32
-
00:18
- 28 октября 2022
-
22:58
-
22:20
-
21:54
-
21:07
-
20:05
-
19:23
-
19:10
-
18:39
-
17:53
-
17:26
-
15:39
-
13:01
-
12:33
-
12:01
-
11:36
-
11:12
-
10:20
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:06
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 27 октября 2022
-
23:00
-
22:55
-
22:22
-
21:59
-
21:53
-
20:32