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Гран-при России. Этап 2: Женщины, короткая программа
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Японская пара лидирует после короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada

Японская пара лидирует после короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada
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В канадском городе Миссисога проходит этап серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Завершилась короткая программа в соревнованиях спортивных пар.

Лучший результат показала японская пара Рику Миура / Рюити Кихара. Судьи оценили их прокат в 73,39 балла. На втором месте после короткой программы американцы Эмили Чан и Спенсер Акира Хау, заработавшие 67,39 балла. Третьи – итальянцы Сара Конти и Никколо Макии (у них 66,66 балла).

Фигурное катание. Этап Гран-при Skate Canada. Миссиссога, Канада
Спортивные пары. Короткая программа

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 73,39.
2. Эмили Чан/Спенсер Акира Хау (США) – 67,39.
3. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) – 66,66.
4. Брук Макинтош/Бенджамин Мимар (Канада) – 60,82.
5. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) – 55,70.
6. Елизавета Жукова/Мартин Бидарж (Чехия) – 52,84.
7. Алиса Ефимова/Рубен Бломмарт (Германия) – 51,49.
8. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) – 50,84.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 2, Миссисауга, Канада
Спортивные пары. Короткая программа
29 октября 2022, суббота. 01:45 МСК
Окончено
1
Япония
73.39
2
США
67.39
3
Италия
66.66

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