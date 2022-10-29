Японская пара лидирует после короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada

В канадском городе Миссисога проходит этап серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Завершилась короткая программа в соревнованиях спортивных пар.



Лучший результат показала японская пара Рику Миура / Рюити Кихара. Судьи оценили их прокат в 73,39 балла. На втором месте после короткой программы американцы Эмили Чан и Спенсер Акира Хау, заработавшие 67,39 балла. Третьи – итальянцы Сара Конти и Никколо Макии (у них 66,66 балла).



Фигурное катание. Этап Гран-при Skate Canada. Миссиссога, Канада

Спортивные пары. Короткая программа



1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 73,39.

2. Эмили Чан/Спенсер Акира Хау (США) – 67,39.

3. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) – 66,66.

4. Брук Макинтош/Бенджамин Мимар (Канада) – 60,82.

5. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) – 55,70.

6. Елизавета Жукова/Мартин Бидарж (Чехия) – 52,84.

7. Алиса Ефимова/Рубен Бломмарт (Германия) – 51,49.

8. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) – 50,84.

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